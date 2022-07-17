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Gündem MSB duyurdu! Bir asker şehit oldu
Gündem

MSB duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 21:03:00 -
MSB duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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