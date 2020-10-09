MSB duyurdu: Azerbaycan 34 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı kahraman Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını adım adım geri alırken Karabağ'a doğru ilerleyiş sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.