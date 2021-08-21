MSB duyurdu! Azebaycan ile "Kardeş Tugay" projesi
MSB, "İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam ediyoruz. “Kardeş Tugay Projesi" kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz Gelibolu’ya geldi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, "İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Kardeş Tugay Projesi
MSB'den yapılan açıklamada, "“Kardeş Tugay Projesi" kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz Gelibolu’ya geldi." açıklamasında bulundu.