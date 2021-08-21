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Gündem MSB duyurdu! Azebaycan ile "Kardeş Tugay" projesi
Gündem

MSB duyurdu! Azebaycan ile "Kardeş Tugay" projesi

MSB, "İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam ediyoruz. “Kardeş Tugay Projesi" kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz Gelibolu’ya geldi." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 18:34:00 -
MSB duyurdu! Azebaycan ile "Kardeş Tugay" projesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, "İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Kardeş Tugay Projesi

MSB'den yapılan açıklamada, "“Kardeş Tugay Projesi" kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz Gelibolu’ya geldi." açıklamasında bulundu.

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