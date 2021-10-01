MSB duyurdu! ATAK helikopterleriyle öldürüldüler
Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatı ile Gara'da 2, ATAK helikopterleriyle de Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.