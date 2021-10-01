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Gündem MSB duyurdu! ATAK helikopterleriyle öldürüldüler
Gündem

MSB duyurdu! ATAK helikopterleriyle öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatı ile Gara'da 2, ATAK helikopterleriyle de Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:14:00 -
MSB duyurdu! ATAK helikopterleriyle öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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