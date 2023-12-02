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Gündem MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-02 11:23:00 - 2023-12-02 11:24:22

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!

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