MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB şu ifadelere yer verdi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.