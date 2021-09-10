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Gündem MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:37:00 - 2021-09-10 09:40:39
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB şu ifadelere yer verdi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Yorumlar

CHDPKK yine yas var

Amerikan Haçlı itleri gebermiş
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