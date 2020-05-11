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Aktüel

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’lerin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:32:24 -
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’lerin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti" denildi.

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