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Aktüel MSB: "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"
Aktüel

MSB: "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:08:34 -
MSB: "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

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