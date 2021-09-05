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Gündem

MSB az önce duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 19:01:00 - 2021-09-05 19:09:23
MSB az önce duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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