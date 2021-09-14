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MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Gündem MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Gündem

MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin/Kızıltepe sınır hattında yasa dışı yollarla ülkeye geçiş yapmaya çalışan 6 kişiden 2'sinin PKK elemanı olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 13:26:00 -
MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."



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