MSB açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin/Kızıltepe sınır hattında yasa dışı yollarla ülkeye geçiş yapmaya çalışan 6 kişiden 2'sinin PKK elemanı olduğunu açıkladı.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."