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Gündem MSB açıkladı! MİT ile koordineli harekat
Gündem

MSB açıkladı! MİT ile koordineli harekat

Milli Savunma Bakanlığı, MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefine harekat düzenlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:49:00 - 2021-08-24 09:59:09
MSB açıkladı! MİT ile koordineli harekat

Türkiye terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. Türk güvenlik güçleri ses getirecek bir harekata imza attı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyonla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu" denildi.

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