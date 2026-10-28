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Yerel ‘Ücreti poşete bırakın, sınava gidiyorum’ Bu notu bırakan simitçiye müftülükten takdir ve ödül
Yerel

‘Ücreti poşete bırakın, sınava gidiyorum’ Bu notu bırakan simitçiye müftülükten takdir ve ödül

Yeniakit Publisher
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‘Ücreti poşete bırakın, sınava gidiyorum’ Bu notu bırakan simitçiye müftülükten takdir ve ödül

Elazığ’da KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan ancak emanet edecek kimseyi bulamadığı için simit tezgahına bıraktığı, "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notu ile dikkat çeken Barış Sertkaya, davet üzerine Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl ile bir araya geldi. Toplumsal güven aşılayan davranışı sebebiyle genci tebrik eden Müftülük, kendisine özel bir hediye takdim etti.

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde, sınav saatinin gelmesiyle tezgahını emanet edecek kimse bulamayan genç esnaf Barış Sertkaya, örnek bir davranışa imza atmıştı. Sertkaya, tezgahın üzerine "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" yazılı bir not bırakarak sınav salonunun yolunu tutmuş, simitlerini doğrudan vatandaşların vicdanına ve güvenine emanet etmişti. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, sergilediği toplumsal güven aşılayan hareketinden dolayı genç esnaf Sertkaya’yı makamında ağırladı. Gerçekleşen kabulde Müftü Bingöl, Sertkaya ile bir süre sohbet etti. Sergilediği güzel ahlak dolayısıyla Sertkaya’yı tebrik eden İl Müftüsü Yusuf Bingöl, dürüstlük örneği gösteren genç esnafa günün anısına özel bir hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Öner’in de hazır bulunduğu anlamlı kabul, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Yorumlar

VATANDAŞ

Hey yiğidime. Türk insanı böyle gani gönüllü. Özellikle doğu insanımız. Aç, susuz kaldınmı, paran pulun olmadımı, yatacak yerin olmadımı hepsi birden yardıma koşarlar sağolsunlar.
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