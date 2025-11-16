  • İSTANBUL
MSB açıkladı: Hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirdi
MSB açıkladı: Hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi" açıklaması yapıldı.

Hudut Kartalları, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 68 bin 852 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."


