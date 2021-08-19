MSB açıkladı: 2 saldırı engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.