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Aktüel

MSB “Açık Deniz Eğitimi” öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi’nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:44:45 -
MSB “Açık Deniz Eğitimi” öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi’nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Akdeniz’de 8 saat süren ve başarılı şekilde icra edilen Açık Deniz Eğitimi’nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

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