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Gündem MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit
Gündem

MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Pençe-Yıldırım harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de mayına basarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:06:00 -
MSB acı haberi verdi: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Pençe-Yıldırım harekâtı bölgesinde bir askerimiz şehit olurken bir askerimiz de yaralandı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur.

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