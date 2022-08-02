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Gündem MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 10:05:00 -
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

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