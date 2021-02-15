MSB: ABD Ankara Büyükelçisi Gara katliamından PKK'yı sorumlu tuttu

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in, Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesinden terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini bildirdi.

MSB'den açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükelçi Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili başsağlığı mesajında "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Rize kongresinde yaptığı konuşmada söz konusu açıklamaya "Amerika'nın yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz teröristlerin, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz; bal gibi de yanında ve arkasındasınız" sözleriyle tepki göstermişti.

ABD Büyükelçisine tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına yönelik tepkinin "en kuvvetli şekilde" dile getirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu kınamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti.

Blinken: Gara katliamından PKK sorumlu

Price, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi." ifadelerine yer verdi.