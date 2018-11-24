MS hastalığına dair bilinmeyenler

Hastalık en çok beyaz, renkli gözlü ve 25-45 yaş aralığındaki bayanlarda görülüyor. Erkek hastalarda daha az görülmesine rağmen daha agresif seyrediyor. Ve maalesef teşhisi de çok zor oluyor..

Ataklarda en sık görülen belirtiler, bir tarafta veya birden çok yönde kuvvetsizlik, uyuşukluk veya duyu bozukluğu, bir gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme, çift görme, yürüyüş bozukluğu (yalpalayarak yürüme), konuşma bozukluğu, dengesizlik, idrar yapmada zorluk veya idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozuklukları sıklıkla görülebilmektedir. Egzersiz veya çok sıcak bir banyodan sonra veya sıcak havalarda uzun süre güneşlenmek ya da infeksiyonlara bağlı vücut ısısının yükseldiği durumlarda mevcut nörolojik bulgular ağırlaşıyor.

Başın öne doğru ani eğilmesi ile kol ve bacaklarda ani bir iğnelenme ve elektriklenme şeklinde hissin ortaya çıkması MS’li hastalarda bulunabilen diğer bir belirtidir.

Nadir olarak lisan fonksiyonlarında bozukluk (Afazi), epileptik nöbet, psikiyatrik bozukluklar (Psikoz, affktif bozukluklar, depresyon), unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler de olabiliyor.

Bu belirtilerden bir veya daha fazlası bir arada bulunabiliyor. Bazıları hastalığın başlangıç döneminde ortaya çıkar, bazıları ise geç dönemde ortaya çıkabilir.

Fakat unutmamak gerekir ki bu belirti ve bulgular MS’e özgü olmayıp birçok nörolojik hastalıkta görülebilmektedir.

Bu belirtileri olanlarda MS’i düşündürebilecek en önemli ip uçları şunlardır. Şikayetlerin genç yaşta (20-40 yaş) başlaması, beynin değişik yerlerinin tutulduğuna ait birden çok belirtinin olması ve bu belirtilerin tekrarlayıcı nitelikte olması yani belirli bir süre devam edip tam ya da tama yakın düzelmesi ve bir süre sonra aynı veya değişik bulguların tekrar başlamasıdır. Bir örnek vermek gerekirse 5 yıl önce bir gözde 15-20 gün kadar sürerek düzelen görme kaybı bulunan 20 yaşındaki bir hastada bundan 1 yıl sonra bir ay içinde düzelen dengesizlik, bir tarafında his kusuru, yalpalayarak yürüme ve konuşma bozukluğu yakınmasının bulunması ve son olarak idrar kaçırma, çift görme ve bir tarafında kuvvetsizlik gelişmesi ataklarla seyreden bir MS hastasına örnek olarak gösterilebilir.

MS

Sinir liflerimiz -hem beyinde hem de omurilikte- myelin olarak adlandırılan koruyucu bir kılıfla sarılıdır. Bu bir elektrik kablosunun etrafını saran koruyucu olan ve kısa devreleri önleyen plastiğe benzetilebilir.

Myelin kılıfı herhangi bir yerden yıkıldığında - parçalandığında beyne gidip gelen elektrik akımları yavaşlar, sapmalar gösterir. Böylece belirtiler ortaya çıkar. Bunlar yama şeklinde, beynin ya da omuriliğin değişik yerlerinde aynı veya farklı zamanlarda, birden çok yerde (Multiple) ortaya çıkar. Ve bu yerlerde, parçalanan myelin kılıfı yerinde sert bir doku (Skleroz) oluşur.

Yatalak hasta arı sokması ile iyileştirildi

İngiltere’de arı sokması tedavisi uygulanan 12 seneden beri yatağa bağımlı yaşayan bir MS hastası kadının artık yürüyebidiği ileri sürüldü.

İngiltere’de 12 yıldır MS hastası olarak yaşayan 45 yaşındaki Sami Chugg, hastalığı dayanılmaz hale geldiği için Çin’de çok uzun yıllardan beri uygulanan ve arıların sokmasına dayanan bir yöntemi deneme kararı aldı.

Arı sokması tedavisi boyunca kadının bel bölgesinde bulunan belli noktalara canlı arılar yerleştirilerek bu arıların kadını sokmasına izin verildi.

1500 ARI ÇALIŞTI

Chugg’ı arı sokması tedavisinin sürdüğü 18 ay süresince haftada iki kere toplam 1500 arı soktu. Birçok kişi için bir arı tarafından sokulmanın dehşet verici olabileceğini belirten Chugg, “Arılara minnet borçluyum, sağlığımı onlar sayesinde yeniden kazandım” dedi.

Akupunktura çok benzeyen arı sokması tedavisinde, akupunktur iğnelerinin yerine arıların iğneleri kullanılmakta. Ana tedavi, doğal bir ilaç olarak görülen arılardan gelen toksin.



Arı terapisi, romatizma ve eklem iltihabı gibi sorunları olan hastalarda gözle görülür etki yapıyor. Arıların zehri kan dolaşımını hızlandırıyor, ağrıyı dindiriyor ve iltihabı yok ediyor.

Doktor, arıları cımbızla tek tek sorunlu bölgeye yerleştiriyor. Arı içgüdüsel olarak yerleştirildiği noktayı sokuyor ve ölüyor. İğne ve zehir, vücutta bir süre bekletiliyor. Tedavi, uzman hekim gerektiriyor. Kendi kendine böyle bir tedaviye girişmek, ölümcül tehlike taşıyor.