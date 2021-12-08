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Teknoloji MS-20 uzay aracı fırlatma için hazırlanıyor
Teknoloji

MS-20 uzay aracı fırlatma için hazırlanıyor

MS-20 uzay aracını taşıyan roket güçlendiricisi hazırlıklar kapsamında fırlatma alanına yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:16:09 - 2021-12-08 09:16:08
MS-20 uzay aracı fırlatma için hazırlanıyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık'ta başlayacak gezisiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak. Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye doğru çıkacakları yolculuk öncesi, MS-20 uzay aracını taşıyan roket güçlendiricisi hazırlıklar kapsamında fırlatma alanına yerleştirildi.

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