MS-20 uzay aracı fırlatma için hazırlanıyor
MS-20 uzay aracını taşıyan roket güçlendiricisi hazırlıklar kapsamında fırlatma alanına yerleştirildi.
Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık'ta başlayacak gezisiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak. Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye doğru çıkacakları yolculuk öncesi, MS-20 uzay aracını taşıyan roket güçlendiricisi hazırlıklar kapsamında fırlatma alanına yerleştirildi.