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Yaşam Karşıyaka İskelesi’nde can pazarı! Denize düşen vatandaşı polis böyle kurtardı
Yaşam

Karşıyaka İskelesi’nde can pazarı! Denize düşen vatandaşı polis böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir Karşıyaka'da denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denize düşen bir vatandaş, boğulma tehlikesi geçirdi.

 

Olay, saat 17.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin çırpınışını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Deniz Polisi sevk edildi. Ekiplerce denizden çıkarılarak polis botuna alınan vatandaşa ilk müdahale bot üzerinde yapıldı.

 

Kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirlenen şahıs, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın durumunun takip edildiği öğrenildi.

 

Öte yandan, vatandaşın denizde boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

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