Mozzarella yemek tarifi: Mozzarella nasıl yenir? Mozzarella peyniri hangi sütten yapılır? Sirke ile mozzarella yapımı: Mayasız, peynirli tarifler

İtalyan mutfağı denildiğinde akla çeşit çeşit peynirler geliyor. En sevilen peynirlerden olan mozzarella tüm dünya tarafından tüketiliyor. Özellikle pizzada kullanılacak en iyi peynir olan mozzarellanın evde yapılması lezzetine lezzet katıyor. Evde mozzarella nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu mozzarella tariflerini kesinlikle denemelisiniz.

Mozzarella peyniri hangi sütten yapılır?

Orijinal mozzarella peyniri manda sütü ile yapılır; ancak hem pahalı hem de kolay bulunamadığı için çoğu insan gibi ben de inek sütü kullanıyorum. Sonuç; dolgun, sakız gibi uzayan ve kremamsı bir lezzete sahip mozzarella!

Malzemeler

5 kg çiğ inek sütü

1 tatlı kaşığı limon tuzu (sitrik asit)

2 tatlı kaşığı peynir mayası

Mozzarella yemek tarifi:

Sütü geniş bir tencereye alın. Limon tuzunu bir bardak soğuk su içinde eritin ve süte ekleyip karıştırın.

Sütü ocağa alın ve ortalama 35 dereceye kadar ısıtın.

Bir bardak soğuk suyun içine 2 tatlı kaşığı peynir mayasını dökün. İdeal sıcaklığa (ılık) ulaşan sütün içine mayalı suyu boşaltın ve 20-30 saniye boyunca karıştırıp sütün altını kapatın. Sütün fazla ısınmamasına çok dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve 10-15 dakika mayalanması için kenara alın.

Tencerenin kapağını açtığınızda sütün kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Uzun bir bıçak yardımıyla süt kesiğini uzunlamasına ve enlemesine kesin.

Süzgeci plastik kabın içine yerleştirin. Süt kesiklerini kevgir ile süzgecin içine alın. Süzgeci dairesel hareketlerle sallayarak kesiğin içindeki suyun plastik kabın içine akmasını sağlayın. Kesiğin içindeki suyun tamamına yakını çıktığında plastik kabın içine süzülen suyu tencereye geri aktarın. Ve tencereyi tekrardan ocağa alın.

Isıttığınız (ortalama 80 derece) peynir altı suyunun içine az önce süzdüğünüz süt kesiğini atın. 40-45 sn bekleyin ve kesiği kevgir yardımıyla alın. İki elinizi kullanarak hafiften yoğurun. Sonra tekrardan suyun içine atıp aynı işlemi tekrarlayın. 3-4 tekrardan sonra süt kesiğinin mozzarella peynirine dönüştüğünü ve sünmeye başladığını göreceksiniz. Peyniriniz pürüzsüz bir kıvam alana kadar sıcak suyun içine atın, 30-40 saniye bekletin ve yoğurun.

Pürüzsüz bir hale gelen mozzarellanızı sıcak suyun içinden alın, elinizde yuvarlayarak top şekli verin ve direk soğuk suyun içine atın. Soğuk su ısındığı için yumuşak kıvamda olan peynirinizi aniden soğutur ve peynirin katılaşmasını sağlar.





Mozzarella Peyniri Nerelerde Kullanılır? Mozzarella Nasıl Yenir?

Kahvaltıda dilimlenerek servis edilir.

Omlet ve çırpılmış yumurtalara ekleyebilirsiniz.

Eriyen bir peynir olduğu için, tost ekmekleri üzerine eklenerek fırında pişirilebilir.

En yaygın kullanımı pizzadır.

Domates, fesleğen ve baharatlarla servis edilir.

Sirke ile mozzarella yapımı

Sütü tencerede ısıtıyoruz. Parmağın yanmadığı noktada ocağın altını kapatıp sirkeyi ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyoruz. ...

Orta ateşte tekrar kalan sütü ısıtıyoruz.

1 çay kaşığı tuz ekliyoruz.

Videoda gösterilen şekilde sıkma işlemini yapıyoruz.

Bu işlemi takip etmek doğru sonuç için olmazsa olmaz.

Mozzarella Peynirli Tarifler

Mozzarella Peynirli Pizza.

Mozzarella Sticks.

Fesleğenli Mozzarella Salatası

Sütlü Mozzarellalı Helva.

Mozzarellalı Domates Salatası

İtalyan Usulü Pişi.

Kahvaltılık Mozzarella Peynirli Biberli Omlet.

Mozzarella Peynirli Çıtır Ekmek.

Mayasız Mozzarella Yapımı

1 su bardağı sirke

2,5 litre süt

su

Sirkeyle Mozzarella Peyniri Yapımı Yapılış Adımları



48-49 dereceye kadar sütümüzü karıştırarak pişiriyoruz. Sütümüz sütçüden alınmış olmalı market sütüyle denemedim. Sirkemizi boşaltıp sütümüzü karıştırmaya devam ediyoruz. Sütümüz kesilince peynir altı suyundan bir miktar tencereye alıp kaynayana kadar ısıtıyoruz. 2 spatula yardımıyla peynirimizi sıkıştırıp içindeki suyun çıkmasını sağlıyoruz. Kenarda kaynattığımız peynir altı suyumuzu bir kaba alıp içine mozzarellamızı koyuyoruz ve spatula yardımıyla yoğuruyoruz. Güzelce yoğuralım içinde mikrop kalmasın. Elimizi soğuk suya batırıp spatula yardımıyla peynirimizi elimize alıp şekil veriyoruz. Sıcak peynir altı suyunda yoğurma ve elde şekil verme işlemini üç defa tekrarlıyoruz mozzrellamızın sağlıklı olması için. Bir kaba su koyup içine buz doldurup peynirimizi kaba bırakıyoruz katılaşıp mühürleniyor. Mozerellamızı streçe sarıp derin dondurucuya kaldırın. Yemeden bir gün önce Buzdolabına çıkarın. 4 gün buzdolabında kalabiliyor.