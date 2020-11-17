Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle bir haftada 33 bin kişi göç etti

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te devam eden çatışmalar nedeniyle son bir haftada 33 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

IOM Mozambik Şefi Laura Tomm-Bonde, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani krizin kötüleştiğini ve bölge halkına acil insani yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Tomm-Bonde, "Son zamanlardaki güvenlik sorunları nedeniyle son bir haftada 33 binden fazla insan göç etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Yıl başından beri bölgeden göç eden insanların sayısının 88 bine yükseldiği bilgisini paylaşan Tomm-Bonde, "Mozambik'in kuzeyinde sivillere karşı şiddet haberleri aşırı derecede rahatsız edici." dedi.

- 50 kişi boğazı kesilerek öldürülmüştü

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde silahlı gruplar, köyleri basarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürmüştü.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan silahlı örgütlere karşı ordunun geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Cabo Delgado'da düzenlenen terör saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişi evini terk etti, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişi Pemba kentine kaçtı.

Halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen DEAŞ bağlantılı silahlı grup, "Ensar al-Sunna" veya "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.