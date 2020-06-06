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Aktüel

Mozambik'te yolcu taşıyan tekne battı: 13 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:37:23 -
Mozambik'te yolcu taşıyan tekne battı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'in Cabo Delgado vilayetinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Augusto Gusta, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yolcuyu Memba şehrinden Mocimboa da Praia'ya taşıyan teknenin aşırı yük ve şiddetli rüzgar nedeniyle Pemba açıklarında battığını belirtti.

Gusta, "Şimdiye kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine ulaşıldı ve 35 kişi sağ kurtarıldı." dedi.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Gusta, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Gusta, teknenin geceden yola çıktığını ve yetkililere haber verildiğini kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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