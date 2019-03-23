Mozambik'te acı bilanço! Ölenlerin sayısı 417’ye yükseldi
Mozambik'te etkili olan kasırgadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 417’ye yükseldi.23 Mart 2019 Cumartesi 15:07
Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia, kasırgadan ölenlerin sayısının 417’ye yükseldiğini durumun hala kritik olduğunu söyledi.
Mozambik’in liman şehri Beira’yı kasıp kavuran kasırga daha sonra saatte 170 kilometre hızla Zimbabwe’nin içleri ve Malavi'ye geçerek evleri yerle bir etti.
Milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu kaydedildi.
Kasırgadan ölenlerin sayısının 417'ye yükseldiği açıklandı.
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