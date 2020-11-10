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Tarih Mozale ne demek?
Tarih

Mozale ne demek?

Mozale anlamı ne? Mozale neye denir? Kökeni Fransızca olan Mozale’nin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden sorgulanmakta. İşe mozalenin anlamı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:57:00 - 2020-11-10 09:58:21
Mozale ne demek?

Mozalenin anlamı anıt mezar olarak geçmekte. TDH Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlüğü'nde mozale geçer. Mozale anlamı büyük gösterişli mezar demektir. Mozolenin geçmişi, Millattan Önce 300'lü yıllara kadar dayanmaktadır.  Mozole sözcüğü Karya satrabı Mausolos'un adından türemiştir. Musolos'un ölümü üzerine dul eşi Artemisia Milattan Önce yaklaşık 353-350 arasında Halikarnassos'ta (Bodrum) onun anısına görkemli bir mezar yaptırmıştı. Bu anıt mezarın bazı parçaları bugün Londra'daki British Museum'da bulunmaktadır. Bugüne değin yapılmış örnekler arasında hemen hemen en görkemli anıt mezar olan ve Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal ise, Babürlü hükümdarı Şah Cihan tarafından 1631'de ölen eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılmıştır. Tac Mahal'in karşısına kendisi için de siyah mermerden benzeri bir anıt mezar yaptırmak isteyen Şah Cihan, çalışmalar başlamadan ölmüştü. 

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