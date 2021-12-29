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Kadın - Aile Mozaik kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Mozaik kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kendinden Desenli: Mozaik Kek Tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-29 14:07:00 - 2021-12-29 14:10:03
Mozaik kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Mozaik Kek Tarifi 

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağından az sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1-2 yemek kaşığı kakao

Mozaik kek nasıl yapılır?

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Süt ve sıvı yağ ilave edilir. Un, kabarma tozu ve vanilya karışımın üzerine elenir ve karıştırmaya devam edilir. Yağlanmış kalıba  hamurun büyük bir bölümü dökülür. Kalan kısmına kakao eklenerek hamur karıştırılır. Kek kalıbına kakaolu kek hamuru da dökülür. İsterseniz bir çatal ile hafifçe hamura şekil verebilirsiniz. 160 derecede kekiniz kürdan testinden başarı ile geçene kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

 

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