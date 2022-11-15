Mousse tarifi kolay: Orjinal mousse tarifi nasıl yapılır? Kremasız, sade ve çikolata mousse (Mus) tarifleri

Mousse tatlısı hangi ülkenin?

Tüm dünyanın bayıldığı Fransız tatlılarından biri de çikolatalı mousse. Üstelik bu tatlıyı hazırlamak yalnızca 10 dakikanı alacak!

Çikolatalı mus nedir, nasıl yapılır?

Çikolata Mousse (Çikolatalı mus)

Yüzde 70 oranında kakao içeriği ile damaklarda kalıcı bir tat bırakan bitter çikolatayla hazırlanan mousse (mus) tarifi, pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Köpük kıvamını alan ve kısa sürede hazırlanan çikolatalı mus, tatlı krizlerini bitireceğe benziyor.

Çikolata Mousse Tarifi İçin Malzemeler

Ganaj İçin:

150 gram bitter çikolata

100 ml. krema

(1/2 paket) Çırpılmış Krema İçin:

200 ml. krema

(1 paket)

Çikolata Mousse Tarifinin Püf Noktası

Kullanacağınız kremanın yağ oranı en az %35 olmalıdır. Kremayı yalnızca kıvam alana dek çırpın, fazla çırpmamaya özen gösterin. Aksi takdirde kremanız kesilebilir. Kaliteli ve yüksek kakao içeren bitter çikolata kullanmanız lezzeti artıracaktır.

Çikolata Mousse Tarifi Nasıl Yapılır?

Küçük bir tencerenin yarısına kadar su doldurup ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Isıya dayanıklı bir karıştırma kabını tencerenin üzerine oturtun.

Küçük parçalara kestiğiniz çikolatayı ekleyerek, alttaki buharın sıcaklığıyla karıştırarak eritin.

100 gram kremayı ekleyin ve karıştırarak çikolatayla bir araya getirin.

İki malzeme bir araya gelip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın.

Çırpılmış krema için iki karıştırma kabı alın. Birine birkaç parça buz koyun ve öteki karıştırma kabını buzların üzerine yerleştirin.

Hazır olan kremadan 3 kaşık ayırın.

Çikolatalı karışımın yarısını kremaya ekleyerek 1 dakika çırpın.

Kalan yarısını da ekleyerek çırpmaya devam edin.

Hazır olan çikolatalı musu kaselerinize eşit şekilde paylaştırın. En az 1 saat buzdolabında soğumaya bırakın.

Çikolatalı musların üzerine ayırdığınız kremadan bir kaşık ekleyerek ve üzerine çikolata rendeleyerek servis edin.

Sade mousse tarifi

Yumurta sarılarını teker teker beyaz çikolata karışımına ekleyin. Her bir yumurta sarısını ekledikten sonra el çırpıcısıyla iyice karıştırın. Bir kasede şekersiz kremayı mikserle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpın. Çırpılmış kremayı iki seferde çikolata karışımına ekleyin.

ÇİKOLATALI MOUSSE

Mousse İçin Gerekli Malzemeler?

Kremasız Mousse Tarifi

Malzemeler

4 kişilik

265 gram bittersweet (%70 kakao oranı) çikolata, irice doğranmış (tercihen Valrhona Guanaja)

1 su bardağı (240 ml) su

4 çorba kaşığı şeker (opsiyonel)

Kremasız Mousse Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta boy bir karıştırma kabına bir miktar soğuk su ve bolca buz ekleyin, üzerine altı buzlu suya değecek şekilde diğer kaptan daha geniş bir karıştırma kabı (tercihen paslanmaz çelik veya cam) oturtup bir kenara ayırın.

Orta boy bir tencerede, orta ateşte, çikolata, su (ve kullanıyorsanız şekeri) karıştırarak eritin. Çikolata tamamen eridikten sonra ateşten alıp tahta bir kaşık yardımıyla karışım pürüzsüz bir kıvama gelene kadar, yaklaşık 2 dakika boyunca karıştırın.

Ardından çikolatalı karışımı buzlu su dolu kabın içine oturttuğunuz diğer kabın içine aktarın ve tel bir çırpıcı (ya da mikser) yardımıyla mousse kıvamına gelene kadar çırpın. Çırparken kıvamını dikkatle izleyin ve katılaşmaya yüz tuttuğu anda durun. Çok fazla çırparsanız pütürlü bir kıvam alacaktır. Eğer bu durumla karşılaşırsanız karışımı tencereye aktarıp biraz ısıttıktan sonra tekrar çırpıp mousse kıvamına getirin.

Kaselere paylaştırıp hemen servis yapın.

Fransız tatlılarından biri olan Chocolate Mousse ( Çikolatalı Mus) Çikolatalı mousse nasıl yapılır? Çikolatalı mousse tarifi, yapılışı ve püf noktası...

Çikolatalı Mus Tarifi

Mus Pastası İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler:

Yarım çay bardağı tozşeker

3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)

500 gram krema

240 gram bitter çikolata

2 adet yaprak jelatin

Yarım çay bardağı buzlu su

Süslemek için:

80 gram beyaz çikolata

Çilek sos için:

1 kg çilek

5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çikolatalı Mus Yapılışı

Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.

Çikolatalı Kolay Mousse Tarifi İçin Malzemeler

180 gr çikolata (sadece bitter yada bitter-sütlü karışık olmalı. Ben karışık kullandım)

200 ml (bir kutu) krema (soğuk olmalı)

1 küçük çay bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1-2 tatlı kaşığı toz şeker (çikolatayı sadece bitter kullanıyorsanız 2 tatlı kaşığı olabilir)

Çikolatalı Kolay Mousse Tarifi Nasıl Yapılır?

Yapımında ilk olarak çikolataları, sütü ve tereyağı bir kaseye alıp yarısı su dolu uygun bir tencere yada benim gibi bir çaydanlığın üzerine koyarak ara sıra karıştırarak benmari usulü eritiyoruz.

Her şey eriyip iyice karışınca bir kenara alıyoruz.

Daha sonra aynı tencere yada çaydanlığın üzerinde başka bir kaseye yumurta sarısı ve şekeri alıyoruz.

Şekerler eriyene kadar çırparak benmari yöntemini uyguluyoruz. Bu şekilde yumurta tamamen çiğ kalmıyor.

Şekerler eriyince içine vanilini ekleyip karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz.

Yumurtalı karışımı çikolatalı karışıma ekleyip karıştırıyoruz.

Başka bir kaba kremayı alıp kabarana kadar çırpıyoruz. (Kremanın soğuk olması çok önemli burada) krema kabarıp köpük gibi olduktan sonra çırpmaya devam etmeyin. Yoksa krema kesilir ve biz bunu istemiyoruz.

Sonra ılıyan çikolatalı karışımı çırptığımız kremaya ilave edip bir spatulayla havasını söndürmeden karıştırıyoruz.

Sonra servis edeceğimiz kaselere paylaştırıp üstlerini streç filmle kapatıyoruz. Ve işin en zor kısmı olan bekleme kısmına geliyoruz :)) buzdolabında en az birkaç saat dinlendiriyoruz. Hatta sabredebilirseniz bir gece dinlenince daha da güzel oluyor.

Üzerini istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Benim 4 kase tatlım oldu. Umarım sizde beğenirsiniz. Afiyet olsun☺️

Bu tarifi aslında Cahide jibek’in sayfasında görmüştüm. Ufak 1-2 değişiklik yaptım. Çok güzel oldu.

Aşçının notu: Benmari usulü eritmek: Kaynayan su dolu bir tencerenin içine konulan küçük bir kaba çikolata yerleştirilir ve bu şekilde eritilir.