Mouse pad nasıl hijyenik hale gelir?

Evlerimizde, iş yerlerimizde neredeyse bilgisayar olmadan bir iş yapamaz olduk. Hal böyle olunca gün boyu en çok kullandığımız eşyalardan biri de mouse padler oluyor. Bu ürünlerin hijyenini sağlamak ise oldukça önemli. Gün boyu elimizin altında duran bu aksesuar ne yazık ki birçok bakteriye ev sahipliği yapıyor. İşte, mouse pad temizlemenin en kolay yolu…

Öncelikle bir kovanın içerisine ılık su ve bulaşık sabunu damlatın.

Mouse padleri kovanın içerisine atıp en az 15 dakika bekleyin.

Sonrasında bir sünger yardımıyla mouse padi güzelce ovalayın.

Sabunlama işi bitince mouse padi iyice durulayın.

Mouse padin üzerinde sabun kalmadığından emin olduğunuzda bir süre suyunun süzülmesi için bir yere mandal kullanmadan asın.

Suyu süzülen mouse padi arzu ederseniz güneş ışığında da kurutabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.