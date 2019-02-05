Mourinho'ya şok! Hapis cezasına çarptırıldı

Jose Mourinho, 1 yıllık hapis cezasını kabul etti. Vergi kaçırma iddiasıyla İspanya'da yargılanan Mourinho, cezası 2 yıldan az olduğu için hapis yatmayacak.

Mourinho, 2011 ve 2012'de imaj hakları kullanımından elde ettiği ve Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adaları'nda kurulu bir şirketten aldığı parayı İspanya Hazinesinden sakladığını yazılı olarak kabul edecek.

Hapis cezasına razı oldu

Britanya Virjin Adaları'nın yanı sıra İrlanda ve Yeni Zelanda'daki off-shore şirketleri, 3,3 milyon euro'yu bulan geliri gizlemek için kullanmakla suçlanan Mourinho, anlaşma kapsamında ertelenmiş bir yıl hapis cezasına razı oldu. Portekizli teknik direktör tekrar suç işlemediği taktirde hapis yatmayacak.

3,3 milyon euro'nun yüzde 60'ına denk gelen 1,9 milyon euro da para cezası ödeyecek olan Mourinho, anlaşma sayesinde mahkemeye çıkmayacak ya da hapse girmeyecek.