Mourinho’nun sürpriz transfer isteği ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 2018 yılında olduğu gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor. Kanarya'da mevcut yönetim, görevi sürdürecekmiş gibi çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ile beraber transfer dönemine hazırlanıyor.

Takıma yapılacak takviyeler konusunda görüş birliğine varılırken, ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Ali Koç, takımdan ayrılacağı düşünülen isimlerle ilgili yaptığı açıklamayla taraftarların yüreğine de su serpti.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber yıldız isim de takımda kalmaya karar verdi. Astronomik bir teklif gelmedikçe sarı lacivertliler milli futbolcusuyla yola devam edecek.

Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasının ardından takıma ilk olarak kanat takviyesi yapacak. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun yönetimden sürpriz bir ismi istediği öğrenildi. Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği ortaya çıktı. Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.

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Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.