Mourinho'nun derbi planı

Kadrosuna Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'i katan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni 11'in ilk adımlarının atılacağı, Galatasaray derbisinde ise yeni transferlerin tamamen sahne alacağı ileri sürüldü.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde En Nesyri, hem Edin Dzeko’nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11’e adapte edileceği bildirildi.

Kostic’in gelişi ise teknik direktör Jose Mourinho'yu daha fazla rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu’nun gidişiyle sol bek Oosterwolde’ye kalırken, Kostic bu mevkiide de oynadığı için Mourinho’nun bu transfere hemen onay verdiği vurgulandı.

Süper Lig’de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dün ilk kez idmana çıkan Sofyan Amrabat’ın ilk 11’de olacağı, En Nesyri’nin de daha fazla forma giyeceği ortaya çıktı.

Gelecek haftaki derbide ise yeni Fenerbahçe’nin tamamen sahada olması bekleniyor. Kostic’in sol beke geçeceği, hafif sakatlığı bulunan Djiku’nun durumuna bakılmasının ardından sol stoperde Oosterwolde’nin görev yapabileceği öğrenildi.

Öte yandan milli aradan sonra Jose Mourinho’nun da takımın fizik gücünden memnun olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 15 Eylül'de, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak.