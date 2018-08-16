Mourinho'dan Başakşehir'e ziyaret
İngilizlerin dünya devi Manchester United'da teknik direktör Mourinho, Burnley maçı öncesi İngiltere'de kamp yapan Başakşehir'i ziyaret etti.16 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir bu akşam saat 21: 45'te Burnley ile karşılaşacak.
Turuncu-lacivertli ekibin Manchester'da kamp yaptığı otele gelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.
Mourinho, daha sonra Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığıEmmanuel Adebayor ile de sohbet etti.
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