Mourinho, Djeko kararını verdi! Yıldız oyuncunun talipleri vardı

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni hazırlıkları Jose Mourinho'nun özel isteğiyle 22 Haziran'a çekildi. Sarı-lacivertli takım ilk etap çalışmaları sonrası 2-13 Temmuz arası Avusturya/Graz'da kamp yapacak.

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertli camiada gözler takımda kalacak isimlere de çevrildi.

Jose Mourinho ile sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yıldız isimleri de kadrosuna katmak istiyor.

İLK TAKVİYE LEVENT MERCAN

Sarı-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk takviyesini sol beke yaptı. SABAH Spor'un ilk olarak 4 Mayıs 2024'te okuyucularına duyurduğu Fenerbahçe-Levent Mercan flörtü resmiyet kazandı.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutarak yedekleyecek bir isim arayışında olan sarı-lacivertli yönetim, Fatih Karagümrük forması terleten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

MOURINHO'DAN DZEKO KARARI!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Mourinho'nun oturmasının ardından takımda kalacaklar da netleşmeye başladı.

Suudi Arabistan kulüplerinden önemli teklifler alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun, yeni hocasıyla görüşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giymeye karar verdiği öğrenildi.

Portekizli teknik patronun, Bosnalı yıldız Dzeko'yu takımda görmek istediği kaydedildi.

YILLIK 25 MİLYON EURO TEKLİF GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Edin Dzeko için Suudi Arabistan'dan gelen teklifin yıllık 25 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

Arabistan ekibinin Bosnalı yıldızdan gelecek cevap beklediği ifade edilmişti. Fakat Mourinho'nun kararı sonrası Boşnak yıldız takımda kalacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Dzeko 25 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ile 2025 yılına sözleşmesi devam eden Boşnak yıldızın piyasa değeri 2.7 milyon Euro...

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