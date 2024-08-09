Mourinho birşeyler deniyor! Fenerbahçe, Chelsea'nin iki yıldızını birden...

Sofyan Amrabat’ın Manchester United’dan haber beklemesi üzerine, Fenerbahçe orta saha takviyesi için rotayı Chelsea’ye çevirdi. Lavia ve Ugochukwu ile ilgilenen sarı-lacivertliler, Mourinho’nun devreye girmesiyle transferde önemli bir adım atabilir.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sofyan Amrabat’ın Manchester United’dan gelecek haberi beklemesi nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Bu doğrultuda, Chelsea forması giyen Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu ile ilgilenildiği öne sürüldü.

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Chelsea, geçen sezon Southampton'dan 62 milyon Euro'ya transfer ettiği Romeo Lavia'dan sakatlıklar nedeniyle beklediği verimi alamadı. Aynı şekilde, Rennes'den 27 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Lesley Ugochukwu da fazla forma şansı bulamadı. Fenerbahçe’nin, bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildiriliyor.

MOURINHO'NUN STRATEJİK HAMLESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Chelsea ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferlerde devreye girebileceği belirtiliyor. Mourinho'nun, özellikle Chelsea'nin genç yeteneklerini kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho’nun bu hamlesiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, taraftarlar da bu transferlerin neticesini heyecanla bekliyor. Lavia ve Ugochukwu, Fenerbahçe’nin bu sezonki şampiyonluk yolunda önemli birer parça olabilir.

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