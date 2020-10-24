Mount and Blade acok

Mount and Blade indir | Mount and Blade video oyun serisi Armağan Yavuz ve İpek Yavuz tarafından hazırlanmıştır. İlk oyun 2008 senesinde piyasaya çıktı. Mount and Blade, Orta Çağ temalı bir oyundur. Peki, Mount and Blade nasıl indirilir?

Mount and Blade download | Mount and Blade indir

Mount & Blade oyununu oynamak isteyenler bu video oyununu nereden nasıl bulacaklarını merak ediyor. Çevrimiçi oynanan bu oyunu çeşitli oyun mağazalarından indirebilirsiniz. Söz konusu Mount & Blade oyun serisi içinse ücret ödemeniz gerekiyor. Oyunun sürümlerine göre fiyatlar değişebiliyor. Oyun indireceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını öncesinde araştırmanız sizin için yararlı olacaktır. Oyunu bilgisayarınıza indirdikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz.

Mount and Blade: Warband indir

Mount and Blade: Warband oyununu bilgisayarınıza yüklemek istiyorsanız; bilgisayarınızın bu oyunu kaldırması gerekiyor. Bu sebeple pek çok kişi sistem gereksinimlerini merak ediyor. Mount and Blade: Warband oyunu sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim sistemi Windows 2000/ME/XP/Vista/Windows 7

İşlemci 2.1 GHz veya üstü

RAM GB

Ekran kartı 128 MB

Sabit disk alanı 900 MB