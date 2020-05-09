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Aktüel

Motosikletli şahısların üzerinden 400 gram uyuşturucu madde çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada paketlenmiş halde 400 gram uyuşturucu esrar maddesi çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:39:03 -
Motosikletli şahısların üzerinden 400 gram uyuşturucu madde çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada paketlenmiş halde 400 gram uyuşturucu esrar maddesi çıktı.


Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi’nde plakasız olduğunu tespit ettiği bir motosikleti durdurarak arama yaptı. Motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan şahsın üst aramasında paketlenmiş halde 400 gram esrar maddesi, 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ile B.İ. adlı iki kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

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