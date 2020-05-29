Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, motosikletli yunus ekibi, korona virüs kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 13 yaşındaki İlayda’ya pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1636 Sokakta yaşayan İlayda Baykara, bugün 13 yaşına bastı. Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan İlayda’nın babası Yusuf Baykara, kızı polisleri çok sevdiği için Efeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak destek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir motosikletli yunus ekibi, aldıkları yaş pasta ile küçük kıza sürpriz yaptı.

Ailenin yaşadığı adrese gelen polis memuru, hiçbir şeyden haberi olmayan İlayda’yı yanına çağırdı. Yaklaştığında polis memurunun kabinden çıkardığı yaş pastayı gören İlayda, heyecanını gizleyemedi. Pastanın üstünde yanan mumu üfleyen İlayda, yapılan sürpriz nedeniyle en anlamlı doğum günlerinden birisini yaşadı.

Kendisine yapılan sürpriz için babası ve motosikletli yunus ekibine teşekkür eden İlayda Baykara, “Bugün benim doğum günümdü. Koranadan dolayı dışarı çıkamadığım ve onları sevdiğim için polisleri aradım. Sağ olsun polis amca pasta getirerek doğum günümü kutladı. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim. İnşallah virüs gider ve bende arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynarım” dedi.