Motosikletiyle kaza yapan imam, hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde, motosikleti, hafif ticari araçla çarpışan imam Ramazan Kılınçkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.20 Ağustos 2019 Salı 11:24
Beydilli Mahallesi'ndeki Çötel Cami'nin imamı Ramazan Kılınçkaya dün saat 18.00 sıralarında motosikletiyle yola çıktı.
Ancak Kılınçkaya'nın motosikleti, Işıklı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Çetin'in hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kılınçkaya, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsüMehmet Çetin ise gözaltına alındı.
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