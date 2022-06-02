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Yerel Motosikletiyle kayalıklara uçtu! Kurtarılamadı
Yerel

Motosikletiyle kayalıklara uçtu! Kurtarılamadı

Fatih’te motosikletiyle kayalıklara uçarak kaza yapan 18 yaşındaki Haydar Berkay Metlek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:20:00 -
Motosikletiyle kayalıklara uçtu! Kurtarılamadı

Kaza, dün Kennedy Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Kumkapı sahilinde motosikleti ile seyir halinde olan 18 yaşındaki Haydar Berkay Metlek, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kayalıklara uçmuş, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

18 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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