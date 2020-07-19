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Aktüel

Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:52:03 -
Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki kişinin yaralandığı motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ada Caddesi'nde ilerleyen İbrahim G'nin kullandığı motosiklet, park halindeki 54 HC 400 plakalı panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafası, minibüsün arka camına çarptı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir G, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, motosikletin minibüse çarparak sürücünün kafasını vurmasıyla aracın camının kırılması yer alıyor.

Kayıtlarda, motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin ayağa kalkması, kask takmadığı ve yerde yattığı görülen motosiklet sürücüsüne çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

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