Motosikletin içinden 1 metrelik yılan çıktı

İznik Topkapı Mahallesi üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan bir vatandaş motosikletine yılan girdiğini gördü. Bunun üzerine motosikleti park eden sürücü yılanın çıkmasını bekledi. Yılan 2 saat süren çalışma ile çıkarılmadı. İlçede kebap ustası olan Ayhan Türk yoldan geçerken durumu fark etti ve yılanı su ve ince ağaç dalı eşliğinde çıkarmayı başardı. 1 metrelik yılan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.