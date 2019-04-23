0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

23 Nisan 2019 Salı 15:17
Motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akyürek'in (55) kullandığı 05 FC 901 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Öğretmenevi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aydın'a (59) çarptı.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:17
  1. Aydın
  2. Suluova Devlet Hastanesi
  3. Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Amasya
  5. Suluova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    1. Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP..
    2. PKK'lılardan küstahça taciz ateşi!
    3. Zonguldak’ta 23 Nisan çoşkusu
    4. 3 ilçede de başkanlar koltuklarını..
    5. YSK’dan ‘sandık başkanlarını’..
    6. Edremit’te hastane için güç birliği
    7. Arap ülkelerinin Libya "bölünmüşlüğü"
    8. Çocuklarınızın yüzünü güldürecek..
    9. FETÖ firarisi yakalandı
    10. Aşkale’de 23 Nisan coşkusu
    11. Fikret Orman'ın görüştüğü dünya yıldızı!
    12. Dört katlı binanın çatı katında yıkan..
    13. Ücretsiz tıraşla toplanan kitaplar köy..
    14. Kadıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı..
    15. Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları
    16. Diyarbekirspor iki maça odaklandı
    17. Çocuk başkandan “Mavi Balina” çağrısı
    18. İnönü’de Başkan Aydın isteklerini..
    19. ARTİAD Başkanı Kerim Filistin’de..
    20. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    21. Konya’da 23 Nisan kutlamaları
    22. İstanbul seçimlerine yönelik..
    23. Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı
    24. Fikret Orman'ın Burak Yılmaz pişmanlığı
    25. YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı
    26. Minibüs bisiklete çarptı: 1 yaralı
    27. Meteorolojiden 3 il için kritik toz..
    28. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    29. Motosikletin çarptığı yaya yaşamını..
    30. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy..
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı