Motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü

GAZANTEP (AA) - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Deniz, (81) dün merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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