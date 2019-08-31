Motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Gaziantep’te motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep’te motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Fatma Deniz,motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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