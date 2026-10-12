  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Husilerin saldırısı devam ediyor! Balistik füzeler ateşlendi Lula’dan ikinci tur öncesi sandığa gitmeyen 30 milyon seçmene çağrı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tankerin çekilmesinin ardından açıldı Suudi Arabistan ile İran arasında kritik temas Filistin'de siyonist terörü bitmiyor: İşgalci İsrail hem cenazeye el koydu hem de şehirlere baskın düzenledi! 6 senatörden “Derhal vazgeçin” çağrısı! Trump’ın Rusya’dan dizel planına Kongre’den itiraz Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlığına el konuldu! Kudüs’e ne zaman girileceğini Bilal Erdoğan açıkladı! 1 Ocak’ta yine Galata’dayız Ankara kulislerinde transfer bombası: İzmir'in ardından Antalya da safları değiştiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan evlatlarımıza koruma zırhı: "Şefkat Kalkanı" projesiyle aileler göreve çağrıldı!
Yerel Motosikletin çarptığı yaşlı adamdan acı haber
Yerel

Motosikletin çarptığı yaşlı adamdan acı haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Motosikletin çarptığı yaşlı adamdan acı haber

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde motosikletin çarptığı 72 yaşındaki Salih Aslan, hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki Salih Aslan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Şanlıurfa'nın Harran'a bağlı Aralı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre H.B.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aslan'a (72) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, ilk müdahalesi sonrası Harran Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Aslan, tedavisi için sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesinde burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Yerel

Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Akhisar’daki kazadan yaralı kurtulan 13 kişinin tedavisi sürüyor
Akhisar’daki kazadan yaralı kurtulan 13 kişinin tedavisi sürüyor

Yerel

Akhisar’daki kazadan yaralı kurtulan 13 kişinin tedavisi sürüyor

Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti
Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Yerel

Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Türkiye’de ilk, dünyada 73’üncü! Sanal Anjiyo BT cihazı Denizli’ye kazandırıldı
Türkiye’de ilk, dünyada 73’üncü! Sanal Anjiyo BT cihazı Denizli’ye kazandırıldı

Kobi

Türkiye’de ilk, dünyada 73’üncü! Sanal Anjiyo BT cihazı Denizli’ye kazandırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23