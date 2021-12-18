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Dünya Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı
Dünya

Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 18:48:00 -
Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Şahrahı İkbal bölgesinde park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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