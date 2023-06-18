Motosiklet sürücüsünün sınav duyarlılığı

Bir yıl boyunca sınava hazırlık yapan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine gitti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de sınavın yapılacağı binalara ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına girdi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okuyarak ve dualar ederek bekledi. Bu arada ilçe merkezi sınav ve pazar sabahı olması nedeniyle sessizliğe büründü.

Sınav nedeniyle motosikleti ile trafikte okul yanlarında yavaş bir şekilde ilerleyen Ali Baybüre, "Okullarda sınav var, dikkat etmemiz gerekir. Onlar bizim geleceğimiz. Onların dikkatini dağıtmamak için yavaş geçmeyi düşündüm. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Baybüre'nin örnek davranışı takdir topladı.