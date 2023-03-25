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Gündem Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü
Gündem

Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü

Yeniakit Publisher
2023-03-25 00:53:00 - 2023-03-25 00:55:04
Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü

Niğde'de yaşanan bir kazada, otomobilin çarpmasıyla savrulan motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına düştü.

Niğde’de otomobilin motosiklete çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün otomobilin tavanına düştüğü görüldü.
Kaza, İlhanlı Mahallesi’ndeki Niğde Terminal İşletmesi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Havaya savrulan motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü durdu. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) kamerasına yansıdı.

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