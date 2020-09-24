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Spor Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları
Spor

Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

İngiliz sporcu Billy Bolt, orman etabını birinci tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:46:06 -
Motosiklet: Sea To Sky Enduro Yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları, orman etabıyla devam etti.

17 ülkeden yaklaşık 175 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde, orman etabı gerçekleştirildi.

Sporcular, 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için mücadele etti.

İlk günkü plaj etabının birincisi İngiliz sporcu Billy Bolt, orman etabını da ilk sırada tamamladı.

Etabı, geçen yılın şampiyonu İspanyol Mario Roman ikinci, İngiliz Graham Jarvis üçüncü bitirdi.

Yarışlar, yarın kanyon etabı yerine gerçekleştirilecek 30 kilometrelik "sky race" etabıyla sürecek.

Organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü 55 kilometrelik dağ etabıyla 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.

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